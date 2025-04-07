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        Bakan Şimşek: "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:43
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        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuşuyor.

        Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

        "Korumacılık mevcut haliyle kalırsa küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir.

        2. dünya savaşı sonrası kurulan kural bazlı sistem ciddi bir şekilde kırılmalar yaşıyor, bütün sektörler etkilenecek.

        Türkiye’nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre daha düşük, ticaret savaşının etkileri görece daha az olacak.

        İhracatımızın yüzde 62'si hala kural bazlı çalışan ülkelere yapılıyor.

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        İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere yapılıyor.

        Türkiye’de brüt borcun milli gelire oranı yüzde 93 seviyesinde, dünya ortalamasının çok altında.

        Türkiye’nin demografik avantajı 20 yıl daha devam edecek

        Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı OECD ortalamasını yakalayacak, bunun olması için her şeyi yapacağız.

        Liradaki yüzde 3'lük değer kaybının enflasyona çok sınırlı etkisini nisan ayında görebiliriz, orta vadede dezenflasyon sürüyor.

        Dezenflasyon 2025'te güçlü bir şekilde gerçekleşmeye devam edecek.

        (Bütçe dengesi) manşet veri üzerinden bütçe disiplini olmadığını söylemek doğru değil.

        Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa bu yıl cari açık tahmin edilenin altında gerçekleşir.

        AYRINTILAR GELİYOR...

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