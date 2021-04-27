Bakan Soylu'dan 'tam kapanma' açıklaması 0:00 / 0:00

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tam Kapanma Süreci Planlama ve Koordinasyon Toplantısı” öncesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, salgınla mücadelenin en önemli ayağının sağlık olduğunu belirterek, “Siz de vilayetlerinizde bir taraftan Bilim Kurulunun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeler, kabinelerde alınan kararlar bunların genelgeye dönüştürülmesi ve neticesinde sizlerle buluşma sürecini hep birlikte yönetiyorsunuz, birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla özellikle Mart ayından itibaren Nisan başında ciddi bir yükselmeyle karşı karşıya kaldık. Uzun zamandır söylediğimiz ve ayakta tutmaya çalıştığımız ana parametrelerimizi etkilemeye ve ciddi bir şekilde tehdit etmeye başladı” diye konuştu.

"BU SADECE TEK AYAKLI BİR SÜREÇ DEĞİL"

Bakan Soylu, Mart ayı sonu ve Nisan ayı başı itibarıyla vaka artışlarından sonra yeni birtakım tedbirleri almanın zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Aralık ayında alınmış kararlar ile vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandığının altını çizen Bakan Soylu, “Şunu açık yüreklilikle ifade etmem gerekir ki burada özellikle Aralık ayında almış olduğumuz tedbirlerle büyük bir düşüş yaşandı. Şimdi 62 binli rakamlardan 40 binli rakamlara yönelik bir önceki kabine toplantısında aldığımız tedbirler çerçevesinde bir düşüş yaşandı. Bunları sürdürebilir kılmak bizim için esastır. Bu sadece tek ayaklı bir süreç değil. Bir taraftan dünyayı da takip ediyoruz. Dünyanın aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Avrupa’nın aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Kısıtlamalarını, açılmalarını bütün bunları takip ediyoruz. Kendi içimizdeki bölgesel sektörel farklılıkları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

MUAFİYET KONUSUNDA SIKI DENETİM

29 Nisan itibarıyla başlayacak olan şehirlerarası seyahat yasağına da değinen Bakan Soylu, şehirlerin giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve sağlık ekiplerinin yer alacağını aktardı. Her şehre giriş çıkışta kontrol olacağını söyleyen Bakan Soylu, “Burada bir eksiklik istemiyorum. Eğer burada bir eksiklik kontrol olmazsa sürecin suistimali kolay olur. Şehirler içerisinde bazı noktalarda yine aynı ekiplerin kontrolü bizim açımızdan önemli. Yine bunun yanı sıra en önemli meselelerden bir tanesi birtakım muafiyetlerin suistimalidir. Bunu hep gördük. Otel rezervasyonu yaptırıyormuş gibi yapıyor yola çıkıyor veya bahsettiğimiz alanlardaki birtakım şirketlerde çalışıyor gibi yapıyor. Kendi güzergahının dışında bunu kendine ait muafiyet alanı olarak tanıyor. Millet fedakârlık yapıp evde otururken birileri eline aldığı kağıtla birlikte, ben şu şirkette çalışıyorum deyip bunu istismar ediyor” diye konuştu.

"SEYAHAT İZİN BELGESİ OLACAK, ÜCRETİNİ ÖDEDİĞİNİ BELİRTECEK"

Önceki kapanma dönemlerinde otel rezervasyonlarının kısıtlamadan muafiyet hali sağlandığını kaydeden Bakan Soylu, “Bu dönemde sağlamayacak. Kişinin işi var. Ankara’ya gelmek istiyor. Seyahat izin belgesi almış. Seyahat izin belgesiyle otel rezervasyonu yaptırabilir. O da ücretini ödemek ve bunu göstermek karşılığında. Sadece bir rezervasyon kağıdı da yeterli değil. Seyahat izin belgesi olacak, ücretini ödediğini belirtecek” açıklamasında bulundu.

"TARIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİN İÇİNDEYİZ"

Cenazelerde 10 kişiye kadar 1. derece yakınlarına otomatik olarak izin verileceği bilgisini veren Bakan Soylu, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmayacağını aktardı.

“Tarım için çok önemli bir dönemin içindeyiz” diyen Bakan Soylu, “Vatandaşlarımız tarım bölgelerine gidiyor. Bu konuda da geçmiş dönemde uyguladığımız sistemler var. Bir taraftan çiftçi kayıt sistemi belgeleri var. Bir taraftan müstahsil belgeleri var. Giriyorlar e-devlete kendi çiftçi kayıt sisteminde veya müstahsil kayıt sistemindeki ilgili kurumlardan T.C. kimlik numaralarını yazarak isimlerini buluyorlar. Çok rahat bir şekilde de kendi seyahat belgelerini de alabilmek kabiliyetine sahipler” dedi ve bu konuyu istismar eden kişileri kara listeye alacaklarını, bir daha müracaatlarının alınmayacağını aktardı.

MAHALLEDEKİ CAMİLERE GİDİLEBİLECEK

Kısıtlama döneminde camilerin durumu konusunda gelen soruları da yanıtlayan Bakan Soylu, mahalledeki camilere gidilebileceğini aktardı. Camilerin bu konuya riayet eden alanlardan biri olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğunu söyledi. Şehirlerarası otobüslerde tekrar yüzde 50 kuralına dönüldüğünün de altını çizen Bakan Soylu, emekli maaşı konusunda yöntemin daha sonra belirleneceği bilgisini verdi.

"İSTİSNADA YER ALMIYOR VE KAPALI"

Tekellerin açık olup olmayacağı konusunda gelen soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen toplantıya valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları videokonferans yöntemiyle katılım gösterdi.

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