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Son dakika haberleri! Bakan Soylu: Terör örgütü 6 bin 21 sivil katliamı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara Harekâtı ile ilgili Meclis'te yaptığı bilgilendirmede, terör örgütü PKK'nın 1984 yılından bu yana 6 bin 21 sivili katlettiğini vurguladı. Bakan Soylu, örgütün şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili, "Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'nda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Soylu Meclis'te açıklamalarda bulundu - Haberler
Bakan Soylu Meclis'te açıklamalarda bulundu
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Gardırop siyasetçisi değiliz. Üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek, bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da gerçekleştirebilecek arkadaşlarız. Cenaze töreninde Ünzile Teyze bir cümle söyledi; evladıyla, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Üç defa 'Dik durun' dedi.

"BU MİLLETİN UHUNUNHALİ BİZE DERS VERDİ"

Dün gece 12 aileyi aradım. Şevket Altuntaş'ın söylediği cümle hayatım boyunca peşimden gelecektir, 'Gam yok, keder yok' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun hali bize dün akşam bir ders daha verdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu çocukların hiçbir pikniğe giderken kaçırılmadı, bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren, sosyal medya ve diğer cereyanlar içinde söylenenler bir amaca matuf şekilde söylenmektedir. Hem acımız var, hem bıçağı biraz daha içeri sokup canımızı yakmak için söylenenlerdir. Annesine babasına gitmek üzereyken kaçırıldılar. Kimisi de açık öğretim sınavına giderken kaçırıldılar.

'HER 3 AYDA BİR AİLELERLE GÖRÜŞTÜK'

4,5-5 yıldır hükümetimizin tüm birimleriyle yaşıyoruz. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her 3 ayda bir bu ailelerle görüştük. Biz terörle mücadele yapıyoruz, niçin Avaşin-Basyan, niçin Sinat-Haftanin? Terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70 o bölgelerden geldik. Ölümü korkutarak o bölgelere gittiler. Niçin biz 300 altına indirdik terörist sayısını? Niye bu mücadelenin peşini bırakmıyoruz, sebebi bu.

'BELÇİKA NUMARALI TELEFONDAN AİLELERİ ARADILAR'

Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'nda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.

Dedikleri şu; Emre Uslu denen müptezelden diğerlerine kadar, terör örgütünden merhamet bekleyen vicdansızdır. Terör örgütüne yaslanan hain oğlu haindir. 'Ailelerle hiç temas kurulmadı' deniyor, ben oradaydım. PKK'nın, HDP'nin ve İHD'nin yayınladıkları bildiri benzer bildiridir. 'Devlet de örgüt de sorumludur' öyle mi? Aileleri alıp Irak'a, Erbil'e götürüldü, elleri boş döndüler.

Terör örgütü 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliamı gerçekleştirdi. İHD bunlar için bir şey söyledi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Bu konuda da her türlü muhataplığı ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Özlem Zengin'in yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz.

'TALİMATLARIN KİMİN TARAFINDAN VERİLDİĞİ ORTAYA KONULDU'

ABD ne derse desin, biz bu coğrafyada ne acılar yaşandı biliyoruz. Şehitlerimizin vücut bütünlükleri fotoğraflarda, bu dosyada mevcut. Bu fotoğraflara baktığımızda, Allah şahittir ki o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek şerefsiz. Orada iki terörist yakalandı. O hınçla her şey olabilirdi orada. Alındı, götürüldü, ifadesi alındı, talimatlar kimin tarafından verildiği orada ortaya konuldu.

Biz bu evlatlarımızın ailelerine canlı kavuşturulması için büyük bir heyecan ve beklenti içindeydik. Allah şahittir, bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. PKK ve PYD şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek. Annelere karşı zafer kazanamayacak, anneler onları yenecek.

6 bin 21 katliamı nasıl yaptılarsa, bu evlatlarımızı da öyle katlettiler. Hüznümüz de yasımız da büyüktür. Bugün genel başkanlara tüm samimiyetimizle anlattık. TBMM'ye de izahatta bulunuyoruz. Derlerse ki, 'Bu izahattan sonra Trump'tan bunu isteseydiniz' diye sorsalardı, ben de 'Siz ne yaptınız da Trump'tan bunu istiyorsunuz' derim. Hem şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelere başsağlığı diliyorum."

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