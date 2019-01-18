Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ Teknoyatırım’da başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Yenilenen destek sürecine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Varank, programla Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini kaydederek, ’’Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.
’’BU PROGRAMDAN YARARLANACAK KOBİ'LERE YÜZDE 100'E VARAN ORANLARDA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"
Varank, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini desteklediklerinin altını çizerek, ’’Bu program sayesinde teknolojinin tabana yayılmasını, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini ve ülkemizin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Bu programdan yararlanacak KOBİ’lere yüzde 100’e varan oranlarda destek sağlayacağız’’ şeklinde konuştu.
’’ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANINDAKİ ÜRÜNLERE 5 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK VERECEĞİZ"
Bakan Varank, programın çağrı esaslı olmayacağına dikkat çekerek, ’’Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bu programımız çağrı esaslı olmayacak. Yıl içerisinde sürekli başvuruya açık tutulacak. Yani program için şartları taşıyan herkes istediği zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25’lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek’’ açıklamalarında bulundu.
Program çerçevesinde KOBİ’lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım, pazarlama giderlerine de yüzde 60 oranında geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin TL iken, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5 milyon TL olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.
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