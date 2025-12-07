Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 ilde 47 tutuklama!

        Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 ilde 47 tutuklama!

        Bakan Yerlikaya, "7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık, 47'si tutuklandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:34
        Bakan açıkladı: 7 ilde 47 tutuklama!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 47'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

        "MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

        Operasyona ait diğer detaylarla ilgili bilgilere de yer veren Bakan Yerlikaya,

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu.

