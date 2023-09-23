İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 şüphelinin gözaltına alındığını, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Diğer yandan Niğde de düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 21 kişi de tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara, Niğde ve Sakarya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz, onlara göz açtırmayacağız" dedi.

BİR OPERASYON DA NİĞDE'DE

Bakan Yerlikaya, Niğde'deki operasyonda 23 kişinin yakalandığını, 21 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi. 23 zehir taciri yakalandı. Yakalanan zehir tacirlerinden 21'i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.