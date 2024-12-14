Bakan Yumaklı: Karekod uygulaması zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Yumaklı, tarım hasılasına değinerek, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 22 yılda çiftçilerimize ve sektöre önemli destekler sağladık ve büyük yatırımlara imza attık. Tarımsal hasılamız 2023 yılında 68,5 milyar dolara ulaştı. Böylece Avrupa'da birinci, dünyada ise 9’uncu sırada yer almayı başardık. Tarım ve orman sektörü, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 oranında büyüdü. Son 5 çeyrekte kesintisiz büyüme performansı göstererek, ülkemizin kalkınmasına önemli katkıda bulundu. 2023 yılında 31 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracatımızın geçen seneyi geçmesini bekliyoruz. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında, son 22 yılda 107 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Buğday unu, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, kabuksuz Antep fıstığı, ayva ve incir ihracatında dünyada birinci sıradayız” ifadelerini kullandı.

"ÜRETTİĞİMİZ TOHUMLARI 117 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ" Yumaklı, Türkiye olarak 206 çeşit ürünü ürrettikllerini söyleyerek, “Sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 6’ncı sıradayız. Bitkisel üretimimizi, 2002 yılına göre yüzde 41 artışla, 2023 yılında 138,6 milyon tona ulaştırdık ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Tarımsal üretimimizin geleceğini korumak için, tohumculuğa yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Sektöre, hibelerden düşük faizli kredilere ve yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, son 22 yılda tohumluk üretimimizi, 9 kat artışla 1,3 milyon tona çıkardık. Böylece bitkisel üretimde kullandığımız sertifikalı tohumların yüzde 97’sini yurt içinde üretir hale geldik. Ayrıca ürettiğimiz tohumları 117 ülkeye ihraç ediyoruz. Elbette tohum geliştirmek kadar, korumak ve gelecek nesillere aktarmak da çok önemli. Bu kapsamda; Tohum Gen Bankalarımızda toplam 121 bin 515 tohum örneğini muhafaza ediyoruz” şeklinde konuştu.

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN REZERVİ OLUŞTURMAYA BAŞLADIK" “Son 22 yılda hayvan varlığımızı büyükbaşta yüzde 67,7, küçükbaşta yüzde 64,3, kanatlıda yüzde 48,9, arılı kovanda yüzde 119 artırdık" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Islah ve geliştirme çalışmalarımızla, üstün vasıflı hayvan varlığımızı artırmayı sürdürüyoruz. Nitelikli damızlık ve besilik varlığımızı artırmak için TİGEM işletmelerimizde büyükbaş hayvan rezervi oluşturmaya başladık. Proje kapsamında üretilecek hayvanları, önümüzdeki yıldan itibaren uygun koşullarla aile işletmelerimize vereceğiz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında; şap hastalığına karşı kendi ürettiğimiz aşıları kullanıyoruz. Hayvan sevk ve hareketlerini 7 gün 24 saat denetliyoruz. Bu kapsamda dört ilimizde Veteriner Yol Kontrol İstasyonlarımızı hizmete aldık. Önümüzdeki yıl dört istasyon daha açacağız. Bu çalışmalarımızla, şap hastalığı vaka sayısını yüzde 85 azalttık. Brusella hastalığına karşı da kitlesel olarak aşılama çalışmalarını başlattık. 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaşta toplam 27 milyon doz aşıyı uygulayacağız" diye konuştu.

"İHRACATIMIZIN YENİ BİR REKORLA 2 MİLYAR DOLAR OLMASINI BEKLİYORUZ" Su ürünleri konusunda Yumaklı, "Su ürünleri yetiştiricilik üretimimizi, 2002 yılına göre 8 kat artırarak 575 bin tona çıkardık. Gururla söylemek isterim ki ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 2’nci, dünyada 16’ncı sıradadır. 2023 yılında 100’e yakın ülkeye 1,7 milyar dolar su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Yılsonu itibarıyla, ihracatımızın yeni bir rekorla 2 milyar dolar olmasını bekliyoruz” ifadelerrini kullandı.

Yumaklı, tarım sigortalarıyla ilgili, “2023 yılında 8 milyar lira, bu yıl Kasım ayı itibarıyla 12 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Gençlere, kadınlara, gazi ve şehit yakınlarına, engellilere ve sözleşmeli tarım yapan üreticilerimize prim indirimi sağlıyoruz. Ayrıca, 2025 yılında tarım sigortaları kapsamını genişletiyoruz. Bu çerçevede, üretim planlaması ve sözleşmeli üretimde yüzde 10 ila 15 oranlarında prim indirimi yaptık. Bunun dışında; Verim, Gelir Koruma ve Büyükbaş Hayvan Sigortalarının kapsamında ve devlet desteği oranlarında artışlar sağladık. Tarım politikalarımızı sadece ülkemizle sınırlı tutmuyor, dost ve kardeş ülkelerle de tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Tarım Sigortaları Birliği oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.