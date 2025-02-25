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        Haberler Gündem Tuncer Bakırhan: Bir çağrı olacak kesin

        Bakırhan: Bir çağrı olacak kesin

        DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz buna Sayın Öcalan ile karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler. Böylesine tarihi açıklamanın ciddiyete en uygununun olması gerekir. Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem. Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:00
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