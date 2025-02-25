Bakırhan: Bir çağrı olacak kesin DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz buna Sayın Öcalan ile karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler. Böylesine tarihi açıklamanın ciddiyete en uygununun olması gerekir. Bir çağrı olacak kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem. Yeni ziyaret için başvuru yapılmıştır" dedi.

Habertürk Giriş: 25.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:00 facebook

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