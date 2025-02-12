Bakırhan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

DEM Parti Basın Bürosu'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi.