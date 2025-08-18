Son dakika haberine göre, Balıkesir’de deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...