        SON DAKİKA: Balıkesir'in Burhaniye ilçesi 3 dakika önce iftar yaptı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 dakika önce okunan akşam ezanıyla birçok kişi orucunu erken açtı. Vatandaşların araması üzerine müftülük, "Diyanet'in açıklamalarına göre; akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerli, kaza etmeye gerek yok" açıklamasında bulundu

        Giriş: 26.02.2026 - 07:43
        Balıkesir Burhaniye'de, önceki gün Kocacami'deki görevliler, merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu.

        EZANI DUYUNCA TOPU ATEŞLEDİ

        Ezanı okumaya başlayan görevli, yanındakilerin uyarması ile ezanı yarıda keserken; sesi duyan belediye görevlisi de ramazan topunu ateşledi.

        ÜÇ DAKİKA SONRA EZAN TEKRAR OKUNDU

        DHA'daki habere göre bu arada çok sayıda kişi orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okundu. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu olurken, çok sayıda kişi müftülüğü aradı.

        "KAZA ETMEYE GEREK YOK"

        Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

