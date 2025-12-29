Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
YOLA ANİDEN FIRLADI
İHA'nın haberine göre kaza, Gönen-Bandırma kara yolu üzerinde Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülüğünü Sami Avcı'nın (40) yaptığı otomobil, seyir halindeyken yola aniden fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şükriye Avcı (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sami Avcı ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.