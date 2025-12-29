Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuza çarparak takla attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        YOLA ANİDEN FIRLADI

        İHA'nın haberine göre kaza, Gönen-Bandırma kara yolu üzerinde Beyköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülüğünü Sami Avcı'nın (40) yaptığı otomobil, seyir halindeyken yola aniden fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şükriye Avcı (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sami Avcı ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Prömiyerde korkulan anlar

        Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konserinde solist  rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!