Bariyerlere çarptı! 3 kişi öldü
Rize'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte bariyerlere çarpan otomobildeki Gülcan Bal ile çocukları Burak ve Mert hayatını kaybetti. Sürücü Ümit Bal ile oğlu M.Z. ise ağır yaralandı
Rize'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu M.Z. (5) ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.
Rize'den Trabzon istikametine seyreden Ümit Bal yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve M.Z., ağır yaralandı.
BABA VE OĞUL AĞIR YARALANDI
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan anne ile çocukları Burak ve Mert, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu M.Z.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.