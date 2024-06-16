Rize'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu M.Z. (5) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Rize'den Trabzon istikametine seyreden Ümit Bal yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve M.Z., ağır yaralandı. REKLAM BABA VE OĞUL AĞIR YARALANDI Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.