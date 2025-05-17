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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bartın'da arazi kavgası! Bir kişi kız kardeşi ve eniştesini öldürüp yeğenini yaraladı | Son dakika haberleri

        Bartın'da arazi kavgası! Bir kişi kız kardeşi ve eniştesini öldürüp yeğenini yaraladı

        Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı! 65 yaşındaki Mehmet D. kız kardeşi Havva D., eniştesi Abdullah D.'yi öldürdü, yeğeni Erhan D.'yi de yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:39
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        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
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        Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi ve eniştesini tüfekle öldürüp yeğenini yaraladı.

        Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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