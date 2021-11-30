Başak Cengiz'in katili ve Müslüme'nin dedesi aynı yerde!

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
MÜSLÜME'NİN DEDESİ DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Mersin´in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme´nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır´a getirilerek aynı cezaevine kondu.
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