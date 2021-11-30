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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Samuray kılıç"lı katil ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde! - Haberler
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Başak Cengiz'in katili ve Müslüme'nin dedesi aynı yerde!

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin´in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu

SON DAKİKA:
Başak Cengiz'in katili ve Müslüme'nin dedesi aynı yerde!
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DHA

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.

MÜSLÜME'NİN DEDESİ DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Mersin´in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme´nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır´a getirilerek aynı cezaevine kondu.

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