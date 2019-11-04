Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Can'ın Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

İrfan Can'ın yapılan tetkiklerinde sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sahaya dönüş süresinin en az 2 hafta olarak belirlendiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü müsabakasında oynayamayacağı belirtilirken bu süreçte A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı kritik maçlarda görev alamayacak.