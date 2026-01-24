Habertürk
        Son dakika: Başakşehir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

        Başakşehir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

        İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:59
        İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET YOLCU OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

        Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsünün altında kaldı.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Yıldırım'ın otobüsün altında kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün altına sıkışan motosiklet sürücüsünün kurtarılmayı beklediği anlar yer aldı.

        Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

        AA - Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 14üncü yılını, nakli gerçekleştiren doktorlarıyla pasta keserek kutladı.

