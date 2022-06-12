Başkentteki felakette kahreden çalışma! Aracı sele kapıldı 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika... Dün Ankara’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu başkentin birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi.

İHA'nın haberine göre yaşanan sel felaketlerinden biri ise Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi’nde yaşandı.

ARACI SELE KAPILDI

Derenin taşması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgeden 1 vatandaş için ise kayıp ihbarı yapılmıştı. Daha sonra kayıp vatandaşın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.

Kayıp vatandaşı arama çalışmaları Tatlar Deresi'nin bulunduğu 15 kilometrekarelik alan içerisinde devam ediyor. Arama çalışmalarına bir tabur JAK, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve birçok sivil toplum kuruşu katılıyor.