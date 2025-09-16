Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

        Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Giriş: 16.09.2025 - 19:53 Güncelleme: 16.09.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 kişi geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alınmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilenler bugün adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

        Savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Hasan Mutlu’nun bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:

        Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Özlem Tut, Hakan Baş, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Lütfi Kadıoğulları, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim, Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Gündüz Kalkan, Tugay Onur Yetişimiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Riza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez ve Mustafa Sefa Rüzgaroğlu

        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor