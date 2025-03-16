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        Bazı iller için yağış uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:52
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        Bazı iller için yağış uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        DHA'nın haberine göre MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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