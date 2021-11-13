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Haberler Dünya SON DAKİKA! Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
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Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de

Kütahya, Ankara, Bilecik, Manisa, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA! Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Kütahya'da tesis edilecek "Altıntaş TM-Dumlupınar ilçesi KÖK", Ankara'da "Topaklı KÖK Çayırlı KÖK Subaşı" ve "Karakaya KÖK-Karakaya Fideri", Bilecik'te "Cihangazi Dombayçayırı Köyler Grubu Hat-1" ve "Cihangazi Dombayçayırı Köyler Grubu Hat-2", Manisa'da "Tırazlar KÖK-Bahadırlar Yeni KÖK", Kırıkkale'de "Seyifli KÖK-Olunlu Yeni KÖK", İzmir'de "Kemer ENH ve Branşmanları Yenileme Dağıtım Hattı" enerji nakil hatları ile İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yapılacak trafo binalarının inşası amacıyla, bu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince karar verildi.

Söz konusu yerlere ait haritada kamulaştırma bilgileri ve güzergahları da kararların eklerinde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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