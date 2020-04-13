Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk" dedi.
Dün gece BDDK'nın piyasalara damga vuran 'swap' hamlesi sonrası son gelişmeler ilişkin açıklamalarda bulunan Akben şunları söyledi:
"Yurtiçinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir.Bankalarımızın yurtdışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık."
Devamı geliyor...
YORUMLAR