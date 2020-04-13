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Dün gece düşük hacimli piyasada dolarda büyük bir hareket yaşandı. Türkiye'de hükümetin IMF'ye kapıyı kapatması ve dün gece Ankara'da yaşanan siyasi hareketlilik geçtiğimiz haftayı 6.67'den tamamlayan dolar/TL'nin gece saatlerinde 6.81'in üzerine çıkmasına neden oldu.

Ancak bu yükselişin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ( BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti.

Bu adımın ardından dolar düşüşe geçti. Yeni haftaya ise 6.7262'den başladı.

KORONAVİRÜS TAKİP EDİLİYOR

Yeni haftada koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek. Tespit edilen koronavirüs vakaları dünya genelinde 1.8 milyonu Türkiye'de ise 56 bini aşmış durumda. Virüsün yayılma hızı ne kadar çabuk kontrol altına alınabilirse, ekonomilerin de 'yeniden açılması' o kadar hızlı olacak. Dolayısıyla yeni vaka sayısındaki düşüşler veya artışlar kur üzerinde etkili oluyor. Dünya genelinde endişelerin artması bu salgın süresince şu ana kadar doların güçlenmesine yol açtı.