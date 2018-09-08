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Son Dakika: BDDK'dan bir swap düzenlemesi daha

Son dakika haberi... BDDK, ağustos ayında yaptığı bankalara yönelik özkaynakların yüzde 25'ile sınırlanan swap işlemlerde yeni bir düzenlemeye gitti. Açıklamada, "Swap dışındaki türev işlemlerin toplamının banka özkaynaklarının yüzde 25i geçemeyeceğine yönelik sınırlamadan, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluş ve finansal kuruluş niteliğine haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin muaf tutulması uygun bulunmuştur" denildi

08.09.2018 - 17:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) swap işlemlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği,

Bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda; yüzde 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulması uygun bulunmuştur

SWAP NEDİR?

Basit tanımıyla takas alamına gelen swap işlemi Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak bunu gerçekleştirmesini sağlayan bir bankacılık işlemidir. BDDK’nın bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma iştahları sınırlanacaktır.

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