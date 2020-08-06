HABERTURK.COM

BDDK'nın bazı Türk lirası muafiyetlerini yatırım bankalarına genişleteceği belirtildi. Bloomberg Haber Ajansı'nın iddiası henüz BDDK tarafından teyit edilmedi.

BDDK, mayıs ayında bankaların yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i ile sınırlandırmasına karar vermişti.

BDDK, daha sonra Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıklam ıştı