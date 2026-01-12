Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldı

        Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkıldı. Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi. Ekiplerin çalışmaları tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 08:38 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:11
        Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldı
        Bebek Otel'de kaçak olduğu belirlenen yapıların bazı bölümleri yıkıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tadil tutanağı düzenlendi. Encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı.

        Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği’nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

        ÇATIDAKİ TENTE, BAR VE KIŞ BAHÇESİ YIKILDI

        Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, encümen kararı doğrultusunda yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler yıkıldı.

        Yıkım kapsamında otelin çatısındaki tente ile bar, alt kısmında bulunan kış bahçesi de yıkıldı.

