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Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

Bursa Nilüfer'de geçen perşembe akşamı Demirciler Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, cinayetten yasak aşk çıktı. Ekipler, Karaman'ın eşi Z.K.'nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.'yi Edirne Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti

SON DAKİKA: Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı
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DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen perşembe akşamı tüfekle öldürülen 53 yaşındaki Turgut Karaman cinayetinden yasak aşk çıktı. Karaman'ın eşi Z.K.'nin ilişkisi olduğunu tespit edilen TIR şoförü Tezcan Ç. gözaltına alındı.

Bursa'da geçen perşembe akşamı meydana gelen olayda, Nilüfer İlçesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından olay yerine giden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler Karaman'ın eşi Z.K.'nın TIR şoförlüğü yapan Tezcan Ç ile ilişkisi olduğunu belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç.'nin cinayetten hemen sonra TIR'la Edirne'ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., Kapıkule Sınır Kapısı'ndan TIR'ıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı. Aynı anda Bursa'da Z.K ile kızı N.K. de gözaltına alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

'KENDİ BAŞIMA YAPTIM, KİMSEYLE PLANLAMADIM'

Bursa Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti. Turgut Karaman'ın eşi Z.K ile kızı N.K.'nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde, "Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım" dediği öğrenildi.

Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

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