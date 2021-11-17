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Haberler Dünya SON DAKİKA! Belarus-Litvanya sınırında göçmenlere köpekle müdahale
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Belarus-Litvanya sınırında göçmenlere köpekle müdahale

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ederken zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçme girişimlerinde bulunuyorlar.

SON DAKİKA! Belarus-Litvanya sınırında göçmenlere köpekle müdahale
Belarus-Litvanya sınırında göçmenlere köpekle müdahale
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AA

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, bölgede kendi kurduklarıyla sınır geçiş noktasındaki kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin arasındaki bazı gruplar, zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.

KÖPEKLERLE MÜDAHALE

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

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