Belçika'da normalleşme kutlaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaNORMALLEŞME KUTLAMALARI! SON DAKİKA: Belçika'da koronavirüs kısıtlamaları kalktı!
ABONE OL

Belçika'da koronavirüs kısıtlamaları kalktı: Normalleşme kutlaması!

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla yeniden açıldı. Binlerce kişi meydanlara çıkarak kısıtlamaların kalkmasını kutladı.

NORMALLEŞME KUTLAMALARI! SON DAKİKA: Belçika'da koronavirüs kısıtlamaları kalktı!
Belçika'da normalleşme kutlaması!
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi meydanlara çıkarak, kısıtlamaların kalkmasını kutladı.

Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında 16 Ekim 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistler hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı.

GEVŞETİLEN ÖNLEMLER

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Teras veya bahçelerin yanlarından en az biri tamamen açık tutulacak. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.

Belçika'da ekim ayındaki ikinci dalgada günlük vaka sayıları 15 bini aşınca hükümet sıkı tedbirler almış, bu kapsamda ülkedeki tüm restoran, kafe ve barlar kapatılmıştı. Bir kısmı 7 ay boyunca tamamen kapalı kalan, bir kısmı da sadece paket servisle hizmet veren işletmelere devlet desteği sağlanmıştı.

Sıkı tedbirler arasında bulunan 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da sonlandırıldı. Ancak gece yarısından sabah 05.00'e kadar kamuya açık alanlarda en fazla 3 kişi bir araya gelebilecek. Aileler için bu şart aranmayacak.

Daha önce 20.00'de sonlandırılan alkol satışları da 22.00'ye kadar devam edebilecek. Bugünden itibaren ayrıca kültürel etkinlikler, profesyonel spor müsabakaları gibi toplu organizasyonlar da bazı şartlarla yeniden yapılabilecek. Önceden izin alınarak düzenlenecek bu tür etkinliklerde en fazla 50 izleyiciye izin verilecek.

Ticari fuarlar da açık havada ve en fazla 50 kişiyle düzenlenebilecek. Amatör sporcular seyirci olmadan birlikte antrenman yapabilecek. Açık havadaki düğünlere ve ibadetlere de en fazla 50 kişinin katılımıyla izin verilecek. Çocuklar bu sayıya dahil edilmeyecek. Ayrıca eğlence parklarının açık hava kısımları ile bit pazarları da açılabilecek. Aileler evlerinde aynı aileden artık çocuklar hariç bir yerine iki kişiyi misafir edebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Mescid-i Aksa... SON DAKİKA: İsrail ses bomblarıyla saldırdı!
DÜNYAİsrail polisi saldırdı: Mescid-i Aksa'da gerilim!
SON DAKİKA: Endişeli bekleyiş bitti: Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarına düştü!
DÜNYAÇin'in kontrolden çıkan roketi düştü!
Kanada Parlamentosu'nda İsrail karşıtı imza kampanyası başlatıldı
DÜNYAKanada Parlamentosu'nda İsrail karşıtı imza ...
Bella Hadid, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu söyledi
DÜNYADünyaca ünlü model Hadid sert çıkıştı! ABD'nin de ...
Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
DÜNYASadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
DÜNYAİsrail polisi saldırdı: 80 yaralı
Kabil'de okul yakınlarındaki patlamada ölü sayısı 30’a yükseldi
DÜNYAKabil'de ölü sayısı 30’a yükseldi
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
DÜNYAİsrail'e itidal çağrısı
SON DAKİKA! İsrail polisi Doğu Kudüs'te yine müdahale etti!
DÜNYAİsrail polisi Doğu Kudüs'te yine müdahale etti!