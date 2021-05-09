Belçika'da normalleşme kutlaması! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi meydanlara çıkarak, kısıtlamaların kalkmasını kutladı.

Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında 16 Ekim 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistler hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı.

GEVŞETİLEN ÖNLEMLER

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Teras veya bahçelerin yanlarından en az biri tamamen açık tutulacak. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.

Belçika'da ekim ayındaki ikinci dalgada günlük vaka sayıları 15 bini aşınca hükümet sıkı tedbirler almış, bu kapsamda ülkedeki tüm restoran, kafe ve barlar kapatılmıştı. Bir kısmı 7 ay boyunca tamamen kapalı kalan, bir kısmı da sadece paket servisle hizmet veren işletmelere devlet desteği sağlanmıştı.

Sıkı tedbirler arasında bulunan 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da sonlandırıldı. Ancak gece yarısından sabah 05.00'e kadar kamuya açık alanlarda en fazla 3 kişi bir araya gelebilecek. Aileler için bu şart aranmayacak.

Daha önce 20.00'de sonlandırılan alkol satışları da 22.00'ye kadar devam edebilecek. Bugünden itibaren ayrıca kültürel etkinlikler, profesyonel spor müsabakaları gibi toplu organizasyonlar da bazı şartlarla yeniden yapılabilecek. Önceden izin alınarak düzenlenecek bu tür etkinliklerde en fazla 50 izleyiciye izin verilecek.

Ticari fuarlar da açık havada ve en fazla 50 kişiyle düzenlenebilecek. Amatör sporcular seyirci olmadan birlikte antrenman yapabilecek. Açık havadaki düğünlere ve ibadetlere de en fazla 50 kişinin katılımıyla izin verilecek. Çocuklar bu sayıya dahil edilmeyecek. Ayrıca eğlence parklarının açık hava kısımları ile bit pazarları da açılabilecek. Aileler evlerinde aynı aileden artık çocuklar hariç bir yerine iki kişiyi misafir edebilecek.