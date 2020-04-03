Altın fiyatları ne kadar?

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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre söz konusu zam pompa fiyatına yansıyacak. Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 5.26 lira olacak. İstanbul'da 5.19 liraya yükselecek.

Bu zamda petrol fiyatlarında özellikle dün ve bugün yaşanan artış etkili oldu. Dün, brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleri sonrasında yükseldi.

Rusya ve Sudi Arabistan’ın petrol üretim kısıtına gidebileceği mesajları üzerine de 30 doların üzerine çıktı. Benzinin tonu 170 dolardan 202 dolara çıktı.

BUGÜN 34 DOLARI AŞTI

Bugün ise OPEC ve OPEC+ ülkelerinin arz kısıntısına gidebileceği haberleri üzerine brent petrolün varil fiyatı 34 doların üzerine çıktı. Yükselişin kalıcı olması durumunda önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni artışlar görülebilir.