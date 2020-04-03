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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'den (OPEC) bir kaynak, OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın küresel arzı günde 10 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini, ancak ilave kesinti yapılacaksa OPEC dışındaki üreticileri de buna katılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile telefonda görüştüğünü söylemiş, iki ülkenin petrol üretimini günlük 10-15 milyon varil kesintiye gitmelerini beklediğini ifade etmişti.

Trump'ın belirttiği rakam küresel petrol arzının yüzde 10-15'ine denk geliyor. Trump, ABD'nin üretimini düşürmek gibi bir teklifte bulunmadığını ifade etti. Kaynak, OPEC+'ın günün ilerleyen saatlerinde Trump ve petrol şirketleri arasında yapılacak toplantının sonucunu beklediğini ve kesintilere ilişkin son rakamın tüm petrol üreticilerinin katılımına bağlı olduğunu da ifade etti.

TOPLANTI 6 NİSAN'DA

Suudi Arabistan dün OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilere acil toplantı çağrısında bulunarak, petrol piyasalarını dengelemek için adil bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi. Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan habere göre OPEC üyesi olmayan Azerbaycan enerji bakanlığı, OPEC+ toplantısının 6 Nisan yapılmasının planlandığını ve ve bu toplantının telekonferansla yapılacağını açıkladı.