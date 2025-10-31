Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ! Benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 31 Ekim 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 25 Ekim'de akaryakıt ürünlerinden motorine 3.04 TL'lik zam yapılmıştı. Bugün ise benzine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansırken zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 31 Ekim 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Giriş: 31.10.2025 - 08:39 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:39
        1

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 25 Ekim’de akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmişti. Bu kez benzine zam yapıldı. 1 lirayı aşan zam sonrası ‘’Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİNE ZAM GELDİ

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla tabelalara yansıdı.

        3

        LPG VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG (otogaz) ve motorin (mazot) için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

        4

        25 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.69 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        8

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
