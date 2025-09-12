Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Joao Mario
Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Joao Mario, Beşiktaş'ta çıktığı 45 maçta 10 gol kaydetti.