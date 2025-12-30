Habertürk
        Son dakika: Beşiktaş'ta kuru yük gemisi tehlikesi: İskeleye çarpmadan son anda durdu!

        Beşiktaş'ta kuru yük gemisi tehlikesi: İskeleye çarpmadan son anda durdu!

        Beşiktaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. İskelede yaşanan paniği çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:05
        Sürüklenen kuru yük gemisi son anda durdu!
        İstanbul Beşiktaş açıklarında, sabah erken saatlerde yaşanan olayda, Liberya bayrağı taşıyan EGE-M adlı kuru yük gemisi, makina arızası ve olumsuz hava koşulları sebebiyle sürüklenmeye başladı.

        BÜYÜK PANİK YAŞANDI

        Gemi, Beşiktaş İskelesi’ne doğru hızla ilerlerken, iskelede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, geminin hızla üzerlerine geldiğini görünce kaçıştı.

        GEMİ SON ANDA DURDU

        Gemi, iskeleye büyük bir zarar vermek üzereyken, 190 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki bu devasa yapı, son anda durmayı başardı. Ardından, kontrollü bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde bulunan Yılmaz Aslan ve Orhan Karaytu gibi görgü tanıkları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Aslan, geminin iskeleye çarpma ihtimaline karşı son anda durdurulduğunu ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti.

        İSKELE BOŞALTILARAK ÖNLEM ALINDI

        Olayın ardından bölgedeki elektrik kesintisi ve iskelenin geçici olarak boşaltılması gibi önlemler alındı. Olay, çevredeki birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        #istanbul
