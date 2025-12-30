İstanbul Beşiktaş açıklarında, sabah erken saatlerde yaşanan olayda, Liberya bayrağı taşıyan EGE-M adlı kuru yük gemisi, makina arızası ve olumsuz hava koşulları sebebiyle sürüklenmeye başladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gemi, Beşiktaş İskelesi’ne doğru hızla ilerlerken, iskelede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, geminin hızla üzerlerine geldiğini görünce kaçıştı.

GEMİ SON ANDA DURDU

Gemi, iskeleye büyük bir zarar vermek üzereyken, 190 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki bu devasa yapı, son anda durmayı başardı. Ardından, kontrollü bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde bulunan Yılmaz Aslan ve Orhan Karaytu gibi görgü tanıkları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Aslan, geminin iskeleye çarpma ihtimaline karşı son anda durdurulduğunu ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtti.

İSKELE BOŞALTILARAK ÖNLEM ALINDI

Olayın ardından bölgedeki elektrik kesintisi ve iskelenin geçici olarak boşaltılması gibi önlemler alındı. Olay, çevredeki birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.