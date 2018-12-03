Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildi. Caner Erkin'in sahalardan iki hafta uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

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