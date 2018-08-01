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Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Fransız stoper, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz" dedi.(Takvim)