Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (1 Ağustos 2018)
01.08.2018 - 10:59 | Güncelleme:
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada... Kaleci arayışındaki Kara Kartal, milli eldiven için görüşmelere başladı. İtalya'dan sürpriz golcü iddiası geldi. Adriano ve Orkan'a talip var...
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SON HEDEF VOLKAN BABACAN!
Başakşehir’in deneyimli file bekçisi için çalışma başlatan yönetim, Turuncu-Lacivertlilerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirecek.
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Kara Kartal, Fabricio’nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin’le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’ı aldığı ortaya çıktı.
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Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir’le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
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Başakşehir’de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım’ın da kalesini başarıyla koruyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ GOLCÜ İDDİASI!
Siyah-Beyazlılar, Serie A ekibi Genoa’nın golcüsü Gianluca Lapadula için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için Fulham’la yarışıyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak rotasını İtalya Serie A olarak belirledi.
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Yönetimin, Çizme ekibi Genoa’nın 28 yaşındaki golcüsü Gianluca Lapadula’nın peşinde olduğu iddia edildi. İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport’un haberine göre Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli futbolcu için çalışmalara başladığı belirtildi.
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Geçen sezon Milan’dan kiralık olarak görev yaptığı Genoa’da 28 lig maçına çıkıp 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan yıldız oyuncunun, dönem bitmeden 11 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanılmıştı.
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Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle renklerine bağlamayı planladığı konuşulurken bu isim için İngiliz temsilcisi Fulham’ın da devrede olduğu kaydedildi. Genoa ve Milan’dan önce 2015-16 sezonları arasında Pescara’yla İtalya Serie B’de 40 mücadeleye çıkıp 26 gol atan Lapadula, o dönemi gol kralı olarak tamamlamıştı. (Fanatik)
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VİDA İÇİN LYON DA DEVREDE!
Fransa Ligue 1 ekibi, West Ham United ve Monaco'nun da radarında bulunan 29 yaşındaki stoper için harekete geçti. Lyon'un bu hafta içeriisnde Siyah-Beyazlılarla resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Domagoj Vida, Beşiktaş’taki başarılı performansının ardından şovuna Dünya Kupası’nda da devam etmişti.
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Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 6 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyerek turnuva ikincisi olan takımda yer almıştı. Vida’ya, West Ham United ve Monaco’nun ardından bir talip daha çıktı. Lyon’un, Kartal’ın savunmacısının peşinde olduğu öğrenildi.
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Fransız basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki stoper için Beşiktaş Yönetimi’yle görüşme kararı alan Lyon Kulübü’nün, deneyimli isim için bu hafta içerisinde resmi girişimlere başlayacağı kaydedildi.
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Siyah- Beyazlılar’dan ilk olarak belirlediği bonservis bedeliyle ilgili olarak bilgi alacak olan Lyon’un, sonrasında teklifini sunacağı kaydedildi. Lyon, önceki sezon sonunda Beşiktaş’tan Marcelo’yu almıştı.(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN ISIMAT MIRIN SÜRPRİZİ!
Beşiktaş, PSV formasını giyen Mirin’le büyük oranda anlaştı. Teklifi doğrulayan genç futbolcu, “2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz” dedi.
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Dusko Tosic ve Mitrovic'i satan, Vida ile de yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş ikinci stoper transferini yapıyor. Kısa süre önce Şili'li Roco'yu alan Siyah-Beyazlılar, PSV formasını giyen Nicolas Isimat Mirin ile büyük oranda anlaştı.
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Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Fransız stoper, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz" dedi.(Takvim)
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DAVİD OSPİNA'DA GERİ SAYIM
Beşiktaş, Arsenal ile kiralama konusunda el sıkıştı ancak Kolombiyalı kaleci David Ospina'yla yıllık ücret pazarlıkları devam ediyor.
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David Ospina’nın İngiliz kulübünden aldığı senelik ücreti çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, deneyimli file bekçisinden indirim yapmasını istedi. Yedek beklediği için Arsenal’den ayrılmanın hesaplarını yapan 29 yaşındaki başarılı kaleci maddi konularda geri adım atarsa transferin önünde engel kalmayacak.
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Fabri’yi sürpriz şekilde Fulham’a sattıktan sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Liverpool’un gözden çıkardığı Belçikalı file bekçisi Simon Mignolet’in yanı sıra Arsenal’de yedek bekleyen David Ospina için de somut adımlar attı. İngiliz basını, Beşiktaş’ın kiralama teklifini değerlendiren Arsenal kulübünün Ospina’yı bırakmaya hazır olduğunu yazdı.
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Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istediği David Ospina konusunda Arsenal’le el sıkıştığı ancak Kolombiyalı kaleci ile maddi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı belirlendi.
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Ospina’nın İngiliz ekibinde kazandığı yıllık ücreti yüksek bulan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı önemli ölçüde aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisinin ücretinde indirim yapması halinde transferin önünde engel kalmayacağı ifade edildi.
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Bu arada kalede Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran’la yola devam edilmesi fikrine, hem teknik heyetin hem de Başkan Fikret Orman’ın soğuk baktığı ortaya çıktı. Başkan Orman’ın, Fabri’nin vedası sonrası uluslararası tecrübesi yüksek bir file bekçisinin kadroya katılması düşüncesini dile getirdiği aktarıldı.
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Arsenal’e 2014’te 4 milyon euro bonservis karşılığında Nice’ten transfer olan David Ospina, İngiliz ekibinin kalesini 70 maçta korurken, 76 gole engel olamadı. Kolombiyalı file bekçisi 27 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.(Milliyet)
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İSPANYOL EKİBİ ADRİANO İÇİN GELİYOR!
Savunmasında üst üste ayrılıklar yaşayan Beşiktaş'ta şimdi de Adriano için Betis'in teklif yapması gündemde.
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Real Betis'in radarından kurtulamıyor. İspanya basınında yer alan haberlerde Real Betis'in Siyah-Beyazlı oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını en kısa sürede çalacağı öne sürüldü. Riza Durmisi'nin ayrılmasından sonra Real Betis'in Adriano'ya yöneldiği öğrenildi. (Takvim)
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ORKAN ÇINAR'A SİVASSPOR TALİP
Hücum bölgesindeki alternatifleri çoğaltmak isteyen Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna, Orkan Çınar’ı istedi.
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Hücum bölgesindeki alternatifleri çoğaltmak isteyen Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna, Orkan Çınar’ı istedi. Geçen sezon Beşiktaş’ın Konyaspor’a kiraladığı Orkan, lig bitince Beşiktaş’a geri dönmüştü. Yiğidolar, genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
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Bu konuda önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlı kulübe teklif yapılacağı belirtildi.(Fanatik)
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