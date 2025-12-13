Beşiktaş’ta Rafa Silva Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların, bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Kartal’da, sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Beşiktaş’ın, Trabzonspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu."