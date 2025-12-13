Habertürk
        Beşiktaş'ta Rafa Silva Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Rafa Silva Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Rafa Silva, Jota, Jonas Svensson, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder yer almadı

        Giriş: 13.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:13
        Rafa Silva Trabzon'da yok
        Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların, bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Kartal’da, sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

        Beşiktaş’ın, Trabzonspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu."

