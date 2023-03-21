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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyazıt'taki çatışmada dehşete düşüren detaylar iddianamede yer aldı!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin hayatını kaybettiği ve biri polis 5 kişinin de silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianemede yer alan detaylar ise kan dondurdu. Buna göre polisin her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığı ancak gruptakilerin, "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söylediği belirtildi

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DHA
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen ve çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    İddianameye göre olay, Çadırcılar Caddesinde yan yana işyerleri bulunan iki taraf arasındaki husumetten kaynaklandı. 26 şüphelinin 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. 
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Çadırcılar Caddesi Numara 96'da Kerim Öztürk ve Polat Öztürk kardeşlerin "Öztürk Tekstil" isimli iş yerlerinin bulunduğu, yan tarafta numara 98'deki iş yerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu anlatıldı. 
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Olay günü, Çadırcılar Caddesi Numara 112'den gelen "Daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor şu anda buradalar silahlı olabilirler" anonsu üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    İddianameye göre; Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in iş yeri önünde toplandı. Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme oldu.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Gruptaki bir şahsın küfür ederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve silahlı çatışma her iki grup arasında başladı. Olay sonrası yapılan tespit çalışmalarında olayın meydana geldiği bölgede 69 adet kovan bulundu. 
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    ÇAPRAZ ATEŞ ARASINDA KALANLAR DA OLDU

    Polis memuru Gökhan Kaya ilk ateş esnasında sırtından yaralandı. Ayrıca olay esnasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade de çapraz ateş arasında kalarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dadashzade'yi öldüren kurşunun iş yeri içinde bulunan şüpheli Kerim Öztürk'ün ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi. Polis memuru Kaya'nın yaralanmasına neden olan kurşunlar da yine Kerim Öztürk'ün silahından çıktı. Aynı caddede o sırada bulunan Zahide Bozan, Ahmet Memiş, Suat Alp ve Ahmet Korkular da çeşitli yerlerinden yaralandı.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Çatışan grup içerinde yer alan İbrahim Halil Küçükyıldız, polis memuru Emre Türker'in beylik tabancasını belinden alarak Öztürkler'in iş yerine doğru ateşlemeye başladı. Bu kişi, başka bir polis memurunun, bacağından vurması üzerine yakalanabildi.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    SİLAH ZULALADILAR

    İddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu, bu husumet nedeniyle Öztürkler ailesinin işyerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstil'in açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı, ancak olay gecesinde Öztürk ailesinin grubunda yer alan 16 şüphelinin açılıştan ziyade, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yaptıkları ve kamera görüntülerine göre iş yerine silah zulaladıkları kaydedildi.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    1. grupta yer alan Korkular ailesi üyelerinin de duruma hazırlandıkları, firari Mustafa Korkular ile Rıdvan Örgen'in olaydan önce mesajlaştıkları, yine Korkular ailesinin akrabası olan Ferit'in olaydan birkaç saat önce, Korkular ailesine ait iş yerinde bulunduğu anlaşılan ve olayda kullanılan 5 adet silah fotoğrafını çektiği belirtildi.
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    BAZI ŞÜPHELİLER HALEN FİRARİ

    Olayı başlatan ve Korkular ailesinden olan Cuma Korkular, Remzi Korkular, Enes Korkular, Mustafa Korkular ve Mehmet Korkular'ın olay yerinden kaçtıkları ve halen firar durumda oldukları ifade edildi. Korkular grubundan 5 kişinin, Öztürkler'den 16 kişinin yakalandığı anlatılan iddianamede, Korkular grubundan birinin, Öztürkler'in iş yerine bir şeyler fırlatması ile silahlı çatışma başladığı vurgulandı. 
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    9 POLİS MEMURU YARALANDI

    İddianamede 9'u polis memuru 14 kişi "mağdur", her iki gruptan 26 kişi "mağdur-şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheli Kerim Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Ruhsatsız Silah Taşıma" suçlarından 98 yıldan 275 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

    Hayatını kaybeden Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!
  • Son dakika: Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili dava açıldı!

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