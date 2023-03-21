Gruptaki bir şahsın küfür ederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve silahlı çatışma her iki grup arasında başladı. Olay sonrası yapılan tespit çalışmalarında olayın meydana geldiği bölgede 69 adet kovan bulundu.