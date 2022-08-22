Beykoz'da yıkım gerginliği! Çevik kuvvet müdahale etti

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, söz konusu gruba müdahale etti.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışmalarına karşı çıkan bir grup, ekiplere tepki göstererek yola taşlarla barikat kurup çevredeki çöpleri de ateşe verdi.

Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışmasına tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KENDİLERİNİ BİNAYA KAPATTILAR

Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayanlar ile bu kişilere destek veren bir grup da, mahkemenin binalarının yıkımıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öne sürerek, ekipleri durdurmak amacıyla kendilerini binaya kapattı.