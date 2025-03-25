Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın
İstanbul Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde bulunan, 3 katlı bir binada sabah 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
Giriş: 25.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:16
İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde korkutan bir yangın yaşandı. Taksim Kocatepe Mahallesi'nde bulunan, 3 katlı bir binada 08.30 sıralarında yangın çıktı.
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
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