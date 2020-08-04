Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Reuters'ın haberine göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, çok fazla sayıda yaralı olduğunu ve kapsamlı maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyururken, Al Jazeera deponun havai fişeklerle dolu olduğunu, Al Mayeeden ise deponun benzinle dolu olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları birçok kişinin cam parçaları ve bina enkazları nedeniyle yaralandığını belirtiyor. Başkentteki hastanelerin kan bağışı için çağrı yaptığı bildirildi.

AKDENİZ'DEKİ EN İŞLEK LİMANLARDAN

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Habertürk TV ekranlarında patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Çetin, "Lübnan'nın Başkenti Beyrut'ta bulunan limanda, 12 NO'lu depoda bir patlama meydana geldi. Asit olan bir depo bu depo. Bölgedeki gazeteci arkadaşımla görüştüm. Olay limanda gerçekleşti ama patlamanın olduğu depo Başbakan Hariri'nin evinin hemen karşısında. Olayın olduğu bölgeye giriş yapılamıyor. Etrafı 1 km çevresinde çok büyük zarar var. Bütün evlerin camları kırılmış durumda. Tabii, ölü ve yararlı sayısı belli değil. Liman çok işlek. Beyrut Limanı, Akdeniz'de en işlek 4 limandan biri. Limanda hali hazırda yaklaşık 20 tane geminin indir-boşalt yaptığı söyleniyor. Şunu da belirtelim bir kez daha, '12 NO'lu depo' diye belirtilen ana depo. Bu depo patlayıcı maddelerin olduğu bir depoymuş. İndir-bindir yapılırken bu patlamanın olduğu ifade ediliyor." diye konuştu.

Çetin patlamayla ilgili olarak, "Beyrut’taki patlama ile ilgili açıklama havai fişek olarak yapıldı. İsrail patlamayla kendilerinin bir ilişkileri olmadığını açıkladı. Ancak yerel kaynaklar havai fişek deposundaki yangın sonucu patlamaların 12 dakika sonra aynı limandaki 12-13 ve 14 nolu depolarda bulunan benzin ve nitrat içeren depolara sıçraması ile büyük patlamanın gerçekleştiğini ifade ediyor. Hali hazırda patlamanın devam edebileceği korkusu var.”

Bölge kanalları içinde en hızlı haber servisi yapan ve İsrail karşıtı olduğunu bilinen Hizbullah merkezli Al Mayadeen TV de İsrail’in bu patlamada rolünün olmadığını ifade ediyor.