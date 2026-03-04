Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bilecik'te 30 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu

        Bilecik'te 30 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu

        Bilecik'te kimliği belirsiz 4 kişi, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyarak kayıplara karıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        30 saniyede milyonluk soygun

        Bilecik'te kimliği belirsiz 4 kişi, gece yarısı girdikleri kuyumcuyu 30 saniyede soyarak kayıplara karıştı.

        KOPYALANAN KUMANDAYLA KEPENKLERİ AÇTILAR

        Olay, merkez Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 03.45 sularında kiralık bir araçla kuyumcu önüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, daha önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı.

        30 SANİYEDE KUYUMCUYU TALAN ETTİLER

        Ardından balyoz ile camı kırarak içeri giren 4 şahıs 30 saniyede kuyumcuyu talan etti. Ardından kiraladıkları araçlar kayıplara karışan şahıslar için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Öte yandan aracın plakası belirlenirken, şahısların Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.

