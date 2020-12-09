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BİM, Fas iştirakinin yüzde 35'ini özel sermaye fonu Helios Investment Partners'a sattığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 70 milyon dolar oldu. Ancak bu rakamın üzerine 7 ila 12 milyon dolar arasında bir kapanış düzeltmesi beklendiği ifade edildi. Yani toplam satış bedelinin 77 ila 82 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

BİM tarafından KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'YERELLEŞMEYE KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR'

"09.12.2020 tarihinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır."

Açıklamada bunun yanında satış sonucunda TFRS kayıtlarına göre 455 milyon lira kâr beklendiği belirtildi.