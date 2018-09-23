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Son dakika: Binali Yıldırım'dan af açıklaması

Son dakika... TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, MHP'nin af teklifi konusunda, "Bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi

23.09.2018 - 11:27 | Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması meselesi var. Bilindiği gibi mevcut iç tüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var" dedi.

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretinde, Özbekistan başbakanı ve cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklerini belirten Yıldırım, "Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki bütün konuları, parlamenter diplomasi, parlamenter demokrasinin geliştirilmesi, ayrıca ülkelerimiz arasında ticaretin, yatırımların ve kültürel faaliyetlerin daha ileri bir noktaya getirilmesi konularında birçok başlık ele alınacaktır" dedi.

Özbekistan'ın hızlı gelişen bir ülke olduğunu ve çok ciddi yatırım potansiyeli olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda vizelerin kısa süreli de olsa kaldırılması ile beraber Türk yatırımcılar Özbekistan'da ciddi yatırım hamlesine girmiş durumdalar. Yine bu ziyaret esnasında TİKA'nın 4 milyon doları bulan sosyal sorumluluk projelerinden mobil ambulans ve mobil hizmet araçlarının teslimatını yapacağız. Ayrıca programımızın 2'nci bölümünde bizler için, İslam alemi için, Türk kültürü için önem arz eden Semerkand ve Buhara gibi önemli 2 şehri de ziyaret etme ve oradaki yerel yöneticilerle bir araya gelme fırsatımız olacak. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı sonuçları vermesini diliyorum."

'TEKLİFLER, MECLİSİN MEHABETİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLECEK'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binalı Yıldırım, MHP'nin yarın TBMM'ye sunacağı af teklifi ve kendisinin af teklifine bakışıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Ben TBMM başkanı olmadan, partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Şu andaki sorumluluğum itibariyle benim Meclise gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin çok da Meclisin çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler, Meclisin mehabeti içerisinde değerlendirilecek, müzakereler yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir. MHP'nin bir süreden beri bu konuda zaten kamuoyuna mal olmuş beyanı var. Ve bunu şimdi teklifi dönüştürüp, somutlaştırıp Meclise sunacaklar. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa, bu da aynı şekilde işlem görecek. Tabi daha teklif sunulmadığı için ben detaylarını açıklamaya mezun değilim. Parti yetkilileri bu konuda kamuoyuna gerekli bilgilere de vermiş bulunuyorlar."

'YENİ DÖNEMDE İÇ TÜZÜĞÜN UYARLANMASI MESELESİ VAR'

TBMM'nin 1 Ekim'de açılacağını hatırlatan Yıldırım, "Yeni dönemin Meclis çalışmaları da 1 Ekim itibariyle başlıyor. Yeni dönemde önümüzde hakikaten, ülkemizin açısından, milletimizin ihtiyaçları bakımından önemli konular olacağı aşikardır. Bütçe 17 Ekim itibariyle Meclise sunulacak, onun görüşmeleri zaten yıl sonuna kadar komisyonda, genel kurulda devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması meselesi var. Bilindiği gibi mevcut iç tüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusudur. Kanun teklifi, tasarısı sadece bütçe kanunuyla sınırlı olduğu için bundan sonraki faaliyetlerde milletvekili ve milletvekillerinin bir veya daha fazla vereceği tekliflerin hangi mekanizmada ele alınacağı, yürütmeden bu kanunlarla olan ilişkileri, komisyon genel kurul aşamalarında ne olacağı, bütün bunlar parti gruplarının görüşleri de dikkate alınarak yeni tüzükte düzenlenmiş olacak" diye konuştu.

'HEDEF, İÇ TÜZÜĞÜN UZLAŞMA İLE BELİRLENMESİ'

10-15 gün önce partilere bir çağrı yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi eğer TBMM Başkanlığı'na getirirseniz, bu teklifler üzerinde bir çalışma yapılabilir demiştim. Şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Eğer Meclis açılmadan gelirse ona göre izlenecek yolu belirleriz. Eğer Meclis açıldıktan sonra gelirse de zaten ne yapılacağı bellidir. Hedef iç tüzüğün daha çok uzlaşma ile belirlenmesi ve buna göre komisyonlarda, genel kurulda görüşülerek yürürlüğe girmesidir. Zira iç tüzük bir anlamda TBMM'nin anayasası niteliğindedir. O bakımdan mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse de demokrasinin kuralları işlemeye devam eder. Hiçbir iş çözümsüz kalmaz, ama tercihimiz uzlaşma yönündedir. Ayrıca yurt dışına 2 tane asker gönderme teskeresinin yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanlığının gönderdiği bir teskere var. Bunlar da süreç içerisinde Mecliste görüşülecek. Gündem dışı konuşmalar, grup önerileri vesaire de devam edecek. 1 Ekim tarihi itibariyle Gazi Meclisimizi yoğun bir çalışma programı bekliyor. Yeni çalışma döneminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesiyle ilgili sorulan sorulara da, "Yargıtay bir karar verdi. Şimdi bu karar üzerinde hukukçular tartışıyorlar. Farklı görüşler var, ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra Sayın Enis Berberoğlu tahliye edilmiştir, serbest kalmıştır. Bu önemlidir. Bundan sonraki süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir" cevabını verdi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 36 dakika önce
    trafik cezası vergi affı olurken iyide cezaevi affına niye yok her insan hata yapabilir her insanın başınada gelebilir
  • Misafir 58 dakika önce
    affa hayir tabiki magdurun hakki ne olucak
  • Misafir 1 saat önce
    Af istiyoruz
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