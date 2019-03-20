AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

Didem Arslan Yılmaz: Sokağın nabzı nasıl? Siz dolaşmaya başladıktan sonra neler gözlemliyorsunuz?

Binali Yıldırım: Sokak iyi. Bir kere sokakta olumsuz bir şeye rastlamadım dersem yanlış olur. Biraz farklı düşünüyordum. Özellikle İstanbul'un konularıyla ilgili insanları rahat gördüm. Şöyle bir algı var, siz bu sorunları çözersiniz, diye. Bazıları yüzüme karşı 'trafik sorunu, depremle ilgili dönüşümü, otopark sorununu çözeceğinizi biliyoruz' diyorlar. Bazıları da gençlere iş, aş alanı bulacak projeler bekliyor. Genel anlamda İstanbul'da meydanlar gayet güzel. Genel seçim havasındaki gibi çok fazla hareketlilik yok. Seçmen yerel konularda öncelik trafik ve ulaşım. İkinci öncelik otopark. Üçüncü öncelik yeşil alan, altyapının engelli vatandaşlarımıza uygun olmaması. Ekonomik sıkıntı, pahalılık gibi konular da gündeme geliyor.