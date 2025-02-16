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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Bingöl’de 4,8 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Bingöl’de 4,8 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremde can ve mal kaybı tespit edilmedi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 02:45 Güncelleme: 16.02.2025 - 03:12
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        Bingöl'de 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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