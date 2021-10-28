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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bir anda çöktü, traktörü yuttu: 2 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da yol bir anda çöktü, traktörü yuttu: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da inanılmaz kaza can aldı. Terme ilçesinde stabilize yolda seyir halinde olan traktör, bir anda oluşan göçüğün içine düştü. Feci kazada, traktör sürücü ve annesi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün 10 yaşındaki oğlu yaralandı

Son dakika: Bir anda çöktü, traktörü yuttu: 2 ölü, 1 yaralı
Bir anda çöktü, traktörü yuttu: 2 ölü, 1 yaralı
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İHA

Samsun'da stabilize yolun çökmesiyle içine düşen traktördeki anne ve oğlu öldü, bir çocuk ise yaralandı.

Akılalmaz kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, stabilize yolda seyir halinde olan Ersin Yılmaz (36) idaresindeki traktör, yol üzerinde bir anda oluşan göçüğün içine devrildi.

Kazada, sürücü ile annesi Nermin Yılmaz (59) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Yılmaz7ın 10 yaşındaki oğlu E.Y. ise, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör ise ekskavatör vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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