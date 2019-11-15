Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intiharıyla başladı her şey... Bu olaydan 48 saat sonra Antalya'da bir baba, eşi ve iki çocuğunu onunla katletti.

Bu sabah ise Türkiye üçüncü acı haberi İstanbul Bakırköy'den aldı. Biri çocuk 3 kişi siyanürle hayata veda etti. Son bir haftada siyanürle intihar sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan.

"SATIŞINI DURDURUN" UYARISI YAPMIŞTI

HABERTÜRK, Antalya'da yaşanan acı olaydan sonra yaşanan olayı, "Siyanürün satışını durdurun" diyerek manşetine taşıdı. Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, "Benzer taklit intiharların yaşanmaması için, bu zehrin satışı 2-3 ay durdurulmalı. İnsanlar unutmaya başladıktan sonra da kontrollü olarak satılmalı" uyarısında bulunmuştu. Üçüncü acı vakanın ardından Dr. Akcan sorularımızı yanıtladı.

"TAKLİT İNTİHARLAR DEVAM EDİYOR"

"Biz tam altı gün önce siyanürün satışının acilen durdurulması gerektiğini söyledik. Bakın taklit, kopya intiharlar devam ediyor. Bununla ilgili eğer önlem alınmazsa emin olun bu zehirle intihar devam edecektir. Şu an Türkiye'de 3 milyon kişi depresyon yaşıyor ve bunun 3 milyonun 1 milyonu intiharı düşünüyor.

"BU ZEHİR DİĞER YÖNTEMLERİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Türkiye'de insanlar ası, tarım ilacı ve ateşli silahlarla hayatına son veriyordu; şu an siyanürle intihar düşüncesi bunların hepsinin önüne geçmiş durumda. Çaresizlik, yalnızlık ve ağır depresyona giren kişi intiharı çözüm olarak gördüğü için buna yöneliyor.

"YASAKLANIP, KONTROLLÜ SATILMALI"

Fatih'te yaşanan olayın ardından medya tarafından siyanürle intihar fazlasıyla işlendi ve yaygınlaştırıldı. Medyanın bu konuyla ilgili yaptığı haberlerde siyanür yerine zehir ifadesini kullanması gerekir.

Yine özellikle vurgulamak isterim ki; bu zehrin satışı hemen acil olarak durdurulmalı. Ancak insanların hafızasından silinmeye başladıktan sonra; 2-3 ay sonra kontrolle satışına izin verilmeli.

"İNTİHAR DANIŞMA HATTI AÇILMALI"

Almanya ve İngiltere'de olduğu gibi mutlaka intihara meyilli olan insanlara yardım etmek için intihar danışma hattı kurulmalı. İntiharla ilgili bir haber yaptıktan sonra haberin altında bu telefon numarası bulunmalı. İntihar sosyal nedenlerden kaynaklansa da bir halk sağlığı problemidir ve Sağlık Bakanlığı mutlaka bununla ilgili devreye girmelidir.

"DALGA DALGA BÜYÜYEBİLİR"

Bu dediklerimiz yapılmazsa maalesef bu olay dalga dalga büyüyecektir. Bilimsel, dünyada var olan gerçek budur. İşsizlik, parasızlık, boşanma gibi nedenler intiharın sosyal nedenleridir. Ancak konu sadece yoksulluk değil sosyal nedenlere de dayansa da sorun sağlık sorunudur.