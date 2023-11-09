MSB: Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 33 teröristin, ocak ayından bu yana da bin 835 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Terörle mücadele", "harekat bölgeleri", "göç" ve "Gazze" gibi başlıkların ele alındığı toplantıda bilgilendirmelerde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 33 teröristin, ocak ayından bu yana da 1835 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. “Terörle mücadele”, “harekat bölgeleri”, “göç” ve “Gazze” gibi başlıkların ele alındığı toplantıda bilgilendirmelerde bulunuldu.

"1 HAFTADA 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde: PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 33 terörist etkisiz hâle getirilmiş, böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı Bin 835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır.

"27 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"

Ayrıca, 4 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım’da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise son olarak Pençe-Kilit bölgesinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara, Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara, ayrıca, Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir.

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz “Bir Gece Ansızın” diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla, tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir.

"433 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.

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1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere Bin 340 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"SINIRDA 185 BİN 205 KİŞİ YAKALANDI"

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2’si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6’sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185.205 olmuştur.

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI MEZALİM KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

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İsrail’in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır.

Türkiye olarak çağrımız yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır."