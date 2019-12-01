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HaberlerGündemSon dakika... Birgül beton mikserinin kurbanı oldu! - Haberler

Birgül beton mikserinin kurbanı oldu!

Adana'da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki Birgül Binen, hayatını kaybetti. Gözyaşı döküp, ağıtlar yakan Remziye Binen, minik kızının cansız bedeninin üzerini giyemediği kıyafetleriyle örttü

trafik kazası
DHA

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi´nde, mahalledeki bir inşaata gelen sürücüsünün ismi açıklanmayan beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Birgül Binen'i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü.

Minik Birgül'ün annesi gözyaşlarına boğuldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.

KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

Birgül´ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü. Mahalledeki bazı çocuklar da olanlardan habersiz, oyun oynamaya devam etti. Birgül Binen´in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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